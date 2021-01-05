بعد المصالحة الخليجية.. إليكم القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات اقتصادية تظهر حجم اقتصادات الدول الأعضاء في أعقاب المصالحة الخليجية مع قطر ومشاركة أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الـ41 للمجلس القائمة بالسعودية، لأول مرة منذ الأزمة الخليجية في العام 2017.

وذكرت الأمانة العامة أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ25 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، في حين تبعتها قطر في المركز الـ29 عالمياً، ومن ثم السعودية في المركز الـ36 عالمياً، والبحرين في المركز الـ45، والكويت في المركز الـ46، وسلطنة عمان في المركز الـ53.

تعرّفوا بالتفصيل إلى القوة الاقتصادية لمجلس دول التعاون من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والقيمة السوقية لأسواق المال في الإنفوغرافيك أعلاه: