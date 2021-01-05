موظفون في غوغل يشكلون أول اتحاد عمّال في تاريخ الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكّل المئات من الموظفين في "غوغل" وشركتها الأم "ألفابيت" اتحاداً، في خطوة نادرة لقطاع التكنولوجيا تمثل أيضاً التحدي الأكبر والأكثر تنظيماً في وجه القيادة التنفيذية للشركة.

وسيدير اتحاد عمال "ألفابيت" الذي أعلن عنه صباح يوم الاثنين الموظفون، وسيكون متاحاً لكل من العاملين بدوام كامل والمقاولين في عملاق التكنولوجيا.

وقال ديلان بيكر، مهندس برمجيات في غوغل، في بيان إن "هذا أمر تاريخي. أول اتحاد في شركة تقنية كبرى من قبل جميع العاملين في مجال التكنولوجيا ومن أجلهم. سننتخب ممثلين، وسنتخذ القرارات بطريقة ديمقراطية، وسندفع المستحقات، وسنوظف منظمين ماهرين للتأكد من أن جميع العاملين في غوغل يعرفون أنه يمكنهم العمل معنا إذا كانوا يرغبون بالفعل في رؤية شركتهم تعكس قيمهم".

وأطلق الاتحاد مع أكثر من 200 عضو، وفقاً لمقال في صحيفة نيويورك تايمز نشرته المجموعة صباح الاثنين. ووقَّع ما يصل إلى 226 من أعضاء المجموعة بطاقات اتحاد مع اتحاد عمال الاتصالات في أمريكا، وهو أحد أكبر الاتحادات العمالية في البلاد.

وقال آندرو غينير ديوار، مهندس برمجيات في غوغل ساعد في قيادة جهد تشكيل الاتحاد، إن العمل لبناء الاتحاد بدأ سراً منذ أكثر من عام.

ويمكن اعتماد الاتحادات من الدولة عندما تصوت الأغلبية في مكان العمل لدعمها في انتخابات يعقدها المجلس الوطني لعلاقات العمل. بدلاً من ذلك يمكن أيضاً أن يعترف صاحب العمل بالاتحاد طوعاً إذا أشار عدد كاف من العمال إلى أنهم يرغبون في أن يتفاوض الاتحاد نيابة عنهم.