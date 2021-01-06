ما مدى رضا المهنيين في الإمارات عن وظائفهم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تؤثر الحياة المهنية بشكل كبير على سعادة وصحة الأفراد. فما مدى رضا المهنيين في الإمارات عن وظائفهم؟ وما هي أهم عناصر الحياة الشخصية التي تعزّز شعورهم بالسعادة؟

أجري مؤخراً استبيان بعنوان "السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من أجل التعرّف على العناصر المهمة في الحياة المهنية والشخصية للمهنيين ومدى تأثيرها على سعادتهم بشكل عام. وقد حدد المشاركون في الإمارات 5 عوامل مهمة تؤثر على السعادة وهي: السلامة العامة والأمن (62٪)، وفرص العمل (55٪)، والبيئة النظيفة (41٪)، وعيش حياة مستقرة مالياً (38٪)، والحفاظ على علاقات شخصية جيدة مع العائلة والأصدقاء (37٪).

السعادة والرضا عن الحياة المهنية

يمكن أن تؤثر الخيارات المهنية بشكل كبير على سعادة الموظفين ورفاهيتهم، وفي هذا السياق، قال أكثر من نصف المشاركين في الإمارات (56٪) إنهم راضون عن ساعات العمل، يلي ذلك الدعم الذي يتلقونه من الزملاء (55٪)، وحرية اتخاذ القرارات في العمل (52٪)، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية (51٪).

وشملت العوامل الأخرى التي تؤثر على رضا المشاركين التقدير والدعم من الإدارة ومستوى الإجهاد، إذ قال 45٪ إنهم راضون عن التقدير الذي يتلقونه في العمل، وقال 44٪ إنهم راضون عن الدعم الذي يتلقونه من المدير المباشر، في حين قال 37٪ إنهم راضون عن حجم الضغط أو الإجهاد الذي يواجهونه في العمل.

السعادة والرضا عن الحياة الشخصية

وفقاً للاستبيان، فإن غالبية المشاركين في دولة الإمارات راضون عن علاقاتهم الشخصية مع العائلة والأصدقاء وصحتهم البدنية الحالية (83٪ و82٪ على التوالي). وشملت عناصر الحياة الشخصية الأخرى التي يشعر المشاركون بالرضا عنها: الصحة النفسية (74٪)، والاستقلالية في اتخاذ قراراتهم الخاصة (74٪)، والدعم الذي يتلقونه من العائلة (71٪).

بالإضافة إلى ذلك، أبدى ثلثي المشاركين رضاهم عن حياتهم بشكل عام، في حين عبر 21٪ فقط عن عدم رضاهم، أما بقية المشاركين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

وتشكل العوامل المتعلقة بالصحة جزءاً مهماً من سعادة ورفاهية المشاركين في الإمارات، وقد قيّم أكثر من 8 من 10 مهنيين (81٪) حالتهم الصحية العامة بأنها جيدة أو ممتازة.

السعادة والرضا عن بلد الإقامة

يشعر المشاركون في الإمارات بالرضا عن العديد من العوامل المتعلقة ببلد إقامتهم مثل السلامة العامة والأمن (89٪)، وتوفر الخدمات (مثل مياه الشرب، والكهرباء، والوقود، إلخ.) (86٪)، وتوفر أماكن الترفيه (مثل مراكز التسوق، والمتنزهات، إلخ.) (86٪).

وشملت العوامل الأخرى الطقس المعتدل (84٪)، والبيئة النظيفة (مثل الهواء، والماء، والشوارع، إلخ.) (83٪)، والقدرة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية (77٪)، وتوفر خدمات المواصلات العامة (77٪).