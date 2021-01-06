هونغ كونغ (CNN) – بينما يقترب من الأيام الأخيرة لإدارته، لا يزال يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على شركات التقنية الصينية.

ووقّع ترامب يوم الثلاثاء أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية، بما في ذلك "علي باي" التابعة لمجموعة "آنت غروب". كما سيطال الأمر أيضاً "QQ Wallet" و"ووي تشات باي" من "تينسنت"، بالإضافة إلى تطبيقات "CamScanner" و"SHAREit" و"VMate" و"WPS Office".

ويذكر الأمر أن "النشاط المستمر للصين والحزب الشيوعي الصيني الحاكم لسرقة أو الحصول على بيانات أشخاص من الولايات المتحدة بطريقة أخرى يظهر أن هناك نية لاستخدام البيانات بكميات كبيرة لتعزيز أجندة الصين الاقتصادية والأمنية الوطنية".

ومن غير الواضح مدى فعالية الأمر، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوماً من الآن، أي بعد فترة طويلة من ترك ترامب منصبه.

وواجهت الأوامر السابقة التي أصدرها ترامب ضد شركات التقنية الصينية مشاكل عدة. على سبيل المثال، رفض قاض فيدرالي أمر ترامب لحظر تحميل تطبيق "وي تشات" في الولايات المتحدة مؤقتاً من قبل. كما أصدرت محاكم متعددة أيضاً أوامر قضائية مؤقتة ضد محاولات الإدارة لحظر تطبيق الفيديو القصير "تيك توك".

وتعمل إدارة ترامب على تصعيد ضغوطها على الشركات الصينية في الأسابيع القليلة التي تسبق تولي بايدن منصبه، حيث فرضت واشنطن الشهر الماضي قيوداً صارمة على شركة "SMIC" لصناعة الرقائق وغيرها من الشركات التي عزلتها فعلياً عن الموردين الأمريكيين والتقنيات الأمريكية.

كما وقع ترامب مؤخراً على قواعد جديدة قد تجبر الشركات الصينية على إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية إذا فشلت في تلبية معايير التدقيق الأمريكية.