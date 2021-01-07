فيسبوك وتويتر يعلقان حساب ترامب بعد أعمال الشغب في الكونغرس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتخذت فيسبوك وتويتر خطوة غير عادية يوم الأربعاء بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصتيهما بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات.

وقال موقع تويتر إنه أغلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وحذر لأول مرة من أنه قد يوقفه نهائياً. وقالت الشركة إن الإغلاق المؤقت للحساب يعكس انتهاك ترامب لقواعد تويتر.

وقال تويتر "طلبنا إزالة 3 تغريدات من على حساب realDonalTrump@ نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا. هذا يعني أن حساب realDonalTrump@ سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات. إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقاً".

كما أضاف تويتر أن "الانتهاكات المستقبلية ... ستؤدي إلى الإيقاف الدائم لحساب realDonalTrump@".

كذلك شركة فيسبوك التي قالت إنها منعت ترامب من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة، بعد أن أزالت مقطع فيديو نشره لمؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب. كما سيواجه ترامب أيضاً حظراً لمدة 24 ساعة على إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

وقالت فيسبوك في تغريدة: "قمنا بتقييم انتهاكين للسياسة ضد صفحة الرئيس ترامب، سينتج عنهما حظراً لمدة 24 ساعة، ما يعني أنه سيفقد القدرة على النشر على المنصة خلال ذلك الوقت".

ولم يرد المتحدث باسم فيسبوك، آندي ستون، على الفور على أسئلة حول ما إذا كان ترامب قد يواجه تعليقاً دائماً إذا استمر في انتهاك سياسات فيسبوك.

ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً من جانب شركات التواصل الاجتماعي ضد حساب ترامب، ويستجيب لدعوات جماعات الحقوق المدنية لحظر ترامب من المنصات.