نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تفوق إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على جيف بيزوس مؤسس أمازون لينال لقب أغنى شخص في العالم، وفقاً لبلومبرغ. أدت زيادة بنسبة 6٪ في أسهم شركة تسلا في وقت مبكر من يوم الخميس إلى ارتفاع صافي ثروة إيلون موسك لتصل إلى 191 مليار دولار.

أما اليوم الجمعة، فقد أظهر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، الذي يتتبع ثروة أغنى 500 شخص في العالم، أن ثروة موسك ارتفعت مجدداً لتتخطى بيزوس وتصل 195 مليار دولار, ليحتل المركز الأول على القائمة. ويتبعه بيزوس في المركز الثاني بثروة تبلغ 185 مليار دولار، أما بيل جيتس فقد احتل المرتبة الثالثة بفارق كبير يبلغ 134 مليار دولار.

خلال عام 2020 زادت حصة بيزوس في أسهم أمازون بمقدار 75 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 173.3 مليار دولار، ويأتي ذلك نسبة للزيادة الهائلة في المبيعات التي تبعتها جائحة كورونا. ولكن لا تقارن هذه الزيادة بما حققته أسهم تسلا في عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة 743٪ خلال العام.

في أواخر نوفمبر احتل موسك المرتبة الثانية ليتجاوز بيل غيتس ويحصل على لقب ثاني أغنى شخص في العالم، لكن أسهم تسلا زادت في القيمة بنسبة 45٪ منذ ذلك الحين، مما رفع صافي ثروة ماسك بمقدار 53 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.

بعيداً عن تسلا، يشرف موسك على سبيس إكس، شركة استكشاف الفضاء التي بدأت مؤخراً مهمة تاريخية مع وكالة ناسا. كما أنه لديه 6 أطفال وهو رئيس مؤسسة موسك، وهي منظمة تدعم البحث في الطاقة المتجددة وطب الأطفال والبشر في الفضاء.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه ترتيب أغنياء العالم بعد ارتفاع صافي ثروة إيلون موسك مؤخراً: