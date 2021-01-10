ما الذي يمكن توقعه في أول معرض CES رقمي بالكامل في 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجهزة تعقيم، وأجهزة لياقة من الجيل التالي، وروبوتات تساعدك على طهي العشاء.. هذه بعض المنتجات الجديدة الكثيرة والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها الأسبوع المقبل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES"، وهو المؤتمر التقني السنوي الذي يحدد أبرز وأكبر الاتجاهات لهذا العام.

ولا شك بأن أتمتة المنازل والصحة وشبكة الجيل الخامس ستكون من بين الموضوعات الصاخبة هذا العام، ولكن العديد من الشركات ستقدم أيضاً ميزات خاصة متعلقة بالوباء الذي دفع العالم للمكوث في منزله هذا العام.

في كل عام، يستكشف المراسلون والعارضون والمستثمرون صالات عرض لاس فيغاس المليئة بأجهزة التلفاز العملاقة والسيارات الذكية والروبوتات، ولكن هذا العام وبسبب فيروس كورونا، سيكون معرض CES متاحاً عبر الإنترنت فقط لأول مرة في تاريخ المعرض الممتد على مدى 54 عاماً.

وقالت جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية، وهي المنظمة غير الربحية التي تنظم الحدث الذي يستمر 4 أيام والذي يبدأ يوم الاثنين، إن 1800 عارض من جميع أنحاء العالم سوف يملؤون "موقعها الرقمي" هذا العام - وهو رقم أقل بكثير من الـ4 آلاف عارض الذي حضر المعرض العام الماضي.

وستسمح هذه الخطوة لشركات التكنولوجيا من البلدان التي لم تحضر من قبل بالمشاركة في المعرض عبر الإنترنت، ولكنها قد تجعل من الصعب أيضاً على الشركات الصغيرة أن يتم ملاحظتها دون تواجدها فعلياً على الأرض.

وسيتمكن الحاضرون المسجلون من بث وإعادة مشاهدة الخطابات الرئيسية من شركات مثل فيرايزون وجينيرال موتورز، فضلاً عن الاستماع إلى الجلسات الفرعية والبحث من خلال سجل العارضين لمشاهدة عروض المنتجات الجديدة.

5G

من المتوقع أن تهيمن شبكات الجيل الخامس على المناقشات في CES 2021 مثلما فعلت العام الماضي. يشير موقع CES إلى أن حوالي 20 جلسة ستتعمق في كيفية إعادة اختراع 5G للصناعات المختلفة، من السيارات والمدن الذكية إلى الرعاية الصحية والزراعة. كما قد تظهر أيضاً أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة بشبكة 5G.

التكنولوجيا الصحية

لطالما كانت الأدوات الصحية ومعدات اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء شائعة في CES، ولكن ستتضاعف هذه الفئة هذا العام، بسبب زيادة الطلب عليها إثر الوباء والتحرك التدريجي للصناعة في هذا الاتجاه.

التحول الرقمي

سيكون الانتقال إلى الإنترنت الذي شهدناه العام الماضي نقطة نقاش رئيسية في CES، من الصحة عن بُعد إلى العمل من المنزل، والتعلم عن بُعد، والبث المباشر، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في دعم هذه التغييرات بشكل أفضل.

المنزل الذكي

مع بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم، تأمل الشركات في إضافة المزيد من الأجهزة والأنظمة الذكية إلى غرف المعيشة والمطابخ والأماكن الأخرى. بخلاف منتجات مثل الثلاجات والغسالات الذكية، قد تصبح الأجهزة مثل المكانس الكهربائية الروبوتية وفلاتر الهواء أكثر ذكاء من خلال التكامل الصوتي.

هاتف سامسونغ غالاكسي S21

لن يكون حدث إطلاق هاتف سامسونغ غالاكسي S21 رسمياً جزءا من CES، لكن الشركة ستستخدم اليوم الأخير من المؤتمر للكشف عن 3 هواتف ذكية جديدة.