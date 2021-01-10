نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، تدشين مشروع مدينة مليونية، تسمى "ذا لاين"، قال إنها ستكون صديقة للبيئة، وتقع ضمن نطاق منطقة نيوم الاقتصادية شمال غرب المملكة.

وقال ولي العهد السعودي، إن المدينة "ستكون بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من الازدحام"، مُضيفا أن "مشروع ذا لاين صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي العهد أن المدينة تمتد بطول 170 كيلومتراً، ويبدأ العمل فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أنها ستحافظ على 95% من طبيعة نيوم.

وقال ولي العهد السعودي إن بلاده تعول على إضافة المدينة نحو 48 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي للمملكة في 2030.

وأشار إلى أنها ستوفر 380 ألف فرصة عمل، وستُدار مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن "مشروع ذا لاين يضع الإنسان أولا"، وأنها ستكون نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه المدن الحضرية.

سمو ولي العهد يطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم. https://t.co/Vk7M0dYVYI #whatisTHELINE #واس https://t.co/2aFU20KQEg

وأعلنت السعودية عن مشروع نيوم في 2017، وهو جزء من خطة رؤية المملكة 2020، المدعومة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتبلغ تكلفة المنطقة الاقتصادية لنيوم 500 مليار دولار. وتقع المنطقة في شمال غرب السعودية، حيث تطل على البحر الأحمر. ومساحتها الإجمالية 26 ألفا و500 كيلومتر مربع.