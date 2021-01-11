نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء الأحد، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر يناير كانون الثاني الجاري.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، شهدت أسعار شهر يناير ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في ديسمبر كانون الأول الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:

1.62 ريال لكل لتر بدلا من 1.44 ريال في شهر ديسمبر الماضي

بنزين 95:

1.75 ريال لكل لتر بدلا من 1.58 ريال في شهر ديسمبر الماضي

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.