هل يشعر المهنيون في السعودية بالرضا عن وظائفهم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تؤثر العديد من العوامل على سعادة ورفاهية المهنيين، منها عوامل متعلقة بالحياة المهنية ومنها مؤثرات شخصية كالصحة الجسدية والتوازن بين العمل والحياة، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بمكان الإقامة.

يسلط استبيان بعنوان "السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على أهم هذه العوامل. وقد أخذ الاستبيان بعين الاعتبار آراء المهنيين في السعودية الذين صرّحوا عن آرائهم وتطلعاتهم.

وحدد المشاركون في المملكة 5 عوامل مهمة تؤثر على السعادة بشكل عام وهي: السلامة العامة والأمن (52٪)، وفرص العمل (51٪)، وعيش حياة مستقرة مالياً (51٪)، وتكاليف المعيشة المنخفضة (39٪)، والبيئة النظيفة (الهواء، الماء، الشوارع وغيرها (31٪).

ما هو رأي المهنيين بحياتهم الشخصية؟

وفقاً للاستبيان، فإنّ غالبية المشاركين في السعودية راضون عن صحتهم النفسية (بنسبة 94٪) وصحتهم البدنية (43٪)، بالإضافة إلى علاقاتهم الأسرية (81٪) والاستقلالية في اتخاذ قراراتهم الشخصية (76٪).

ومن المثير للاهتمام، أبدى حوالي ثلثي المشاركين رضاهم عن حياتهم بشكل عام (63٪)، في حين عبر 25٪ فقط عن عدم رضاهم، أما بقية المشاركين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

وتشكل العوامل المتعلقة بالصحة جزءاً مهماً من سعادة ورفاهية المشاركين في السعودية، ويبدو أنّ نسبة كبيرة من المجيبين راضون عن حالتهم الصحية بشكل عام، حيث يعتقد 72٪ منهم بأنها جيدة أو ممتازة.

هل يشعر المهنيون بالرضا عن مسيرتهم المهنية؟

يمكن أن تؤثر الحياة المهنية والعمل بشكل كبير على سعادة الموظفين ورضاهم، وعندما سُئلوا عن مدى رضاهم عن العوامل المتعلقة بالحياة المهنية، قالوا إنهم راضون عن التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية وعن ساعات العمل (بنسبة 55٪).

وشملت العوامل الأخرى التي تؤثر على رضا المشاركين الدعم والتقدير من الإدارة، إذ صرّحوا أنهم راضون عن التقدير الذي يتلقونه في العمل (53٪) والدعم الذي يتلقونه من الزملاء (53٪). في حين يشعر 51٪ بالرضا عن الحرية التي يملكونها في اتخاذ القرارات.

ما هي العوامل التي تؤثر على الرضا عن بلد الإقامة؟

يشعر المشاركون في السعودية بالرضا عن العديد من العوامل المتعلقة ببلد إقامتهم أبرزها السلامة العامة والأمن (89٪)، وتوفر الخدمات، مثل مياه الشرب والكهرباء والوقود، (81٪)، والاستقرار السياسي (77٪)، بالإضافة إلى توفر مرافق الرعاية الصحية (74٪).

وشملت العوامل الأخرى إمكانية الحفاظ على علاقات جيدة مع العائلة والأصدقاء (74٪) والبيئة النظيفة من ماء وهواء وشوارع وغيرها (73٪)، وتوفر أماكن الترفيه مثل مراكز التسوق والمتنزهات (71٪)، إلى جانب توفر المؤسسات التعليمية (68٪).