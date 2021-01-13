3 دول تنتج أكثر من ثلثي إمداداته العالمية.. هذا حجم تعدين اليورانيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل تعلم أن 3 من دول العالم فقط مسؤولة عن 68٪ من إنتاج اليورانيوم في العالم؟ وقد بلغ مجموع إنتاج المناجم من اليورانيوم في العام 2019، حوالي 54,752 طناً، حيث أنتجت كازاخستان الحصة الأكبر من يورانيوم المناجم عند حوالي 42٪ من الإمداد العالمي بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية من العام 2019.

وجاءت كندا في المركز الثاني على القائمة في إنتاج اليورانيوم من المناجم حيث بلغت نسبة الإنتاج 13٪ من الإمداد العالمي، ومن ثم أستراليا بنسبة 12٪ من الإمداد العالمي.

وقد تغيرت طرق التعدين بشكل كبير علي مر السنين، حيث كان في العام 1990 55٪ من الإنتاج العالمي من المناجم تحت الأرض، ليتقلص الإنتاج بشكل كبير حتى العام 1999، حين بلغت نسبة إنتاج اليورانيوم من المناجم حوالي 33٪ آنذاك.

وقد شهد إنتاج اليورانيوم من المناجم ارتفاعاً كبيراً مجدداً، ويعود ذلك في الأساس إلى كازاخستان والتي أنتجت حوالي 22.8 آلاف طن من يورانيوم المناجم في العام 2019.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى الدول الـ10 الأولى عالمياً في إنتاج اليورانيوم من المناجم: