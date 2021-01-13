دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت السلطات الإيرانية بتعليق مؤقت لأنشطة مصنع كبير لتعدين العملات الرقمية في جنوب شرق البلاد، في ظل زيادة كبيرة للطلب على الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طهران ومدن رئيسية أخرى، حسبما أوردت قناة "Press TV" الرسمية.

ونقلت "Press TV" عن شركة الكهرباء الإيرانية الحكومية (تافانير)، الأربعاء، قولها إن جميع مزارع تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك وحدة رئيسية في مدينة رفسنجان تديرها شركة استثمار صينية إيرانية، تم إيقافها لمنع المزيد من انقطاع التيار الكهربائي في المدن الكبرى.

وذكر نائب رئيس شركة الكهرباء غلام علي رخشانيمهر، أن مزرعة العملات المشفرة في رفسنجان كانت تعمل بشكل قانوني من خلال دفع سعر أعلى للكهرباء التي تستخدمها لتعدين العملات الرقمية.

وجاء إعلان شركة الكهرباء بعد أن أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل فيروسي على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد داخلية لمصنع تعدين العملات في رفسنجان، حيث يتحدث موظف صيني عن عشرات الآلاف من آلات التعدين العاملة في المنشأة.

وقالت السلطات المحلية في محافظة كرمان إن المزرعة كانت تستهلك 175 ميجاوات/ ساعة من الكهرباء، من إجمالي 600 ميجاوات/ ساعة مخصصة حاليًا لمزارع تعدين العملات الرقمية بإيران، بحسب Press TV.

وأفادت القناة ان الاستخدام العام للكهرباء في إيران سجل رقماً قياسيًا جديدًا في الأيام الأخيرة من خلال تجاوز 41 ألف ميجاوات في ساعات الذروة للاستهلاك.

والأسبوع الماضي، قال مسؤولو وزارة الطاقة إنهم سيواصلون توفير الكهرباء لعمال مزارع البتكوين للامتثال لالتزاماتهم التعاقدية.

وقالوا إن محطات الطاقة الإيرانية لديها القدرة على الاستجابة للطلب المنزلي المتزايد على الكهرباء، إضافة إلى حث الأسر على تقليل استخدام الغاز لمنع توقف العمليات في محطات الكهرباء.

وأشارت قناة "Press TV" إلى أن عناوين الآي بي للإنترنت المسجلة في إيران تشكل 8% من إجمالي عملات البتكوين التي تم تعدينها على مستوى العالم في أوائل الصيف رغم أن الرقم انخفض إلى 3.8%، بعد أن شنت السلطات حملة سريعة على استخدام الكهرباء المدعومة لتعدين العملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت الحكومة ما يصل إلى 200 مليون ريال (800 دولار) لأي معلومة بشأن الاستخدام غير القانوني للكهرباء لتعدين البتكوين.