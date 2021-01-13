يوتيوب يعلق قناة الرئيس دونالد ترامب بسبب "التحريض على العنف"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن موقع يوتيوب مساء يوم الثلاثاء أنه سيعلق قناة الرئيس دونالد ترامب على المنصة لمدة أسبوع على الأقل، وربما لفترة أطول، بسبب مقطع فيديو نُشر مؤخراً يحرض على العنف، وينتهك سياسات المنصة.

وأوضح يوتيوب لـCNN أن مقطع الفيديو قد أزيل من على المنصة.

ورفض موقع يوتيوب نشر تفاصيل عن الفيديو الذي تسبب في حظر ترامب من على المنصة، لكنه قال إنه بعد مهلة أسبوع واحد، سيعيد النظر في القرار.

وقالت الشركة لـCNN إن يوتيوب أزالت أيضاً محتوى من قناة البيت الأبيض على المنصة لانتهاكه سياسة الشركة.

حتى الآن، كان موقع يوتيوب المنصة الرئيسية الوحيدة المتبقية من وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعلق حساب ترامب بطريقة ما. وكانت قد علقت فيسبوك حساب ترامب "إلى أجل غير مسمى"، بينما حظرت تويتر ترامب تماماً من منصتها.

وقال متحدث باسم يوتيوب في بيان: "بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد جي ترامب وأصدرنا إنذاراً لانتهاك سياساتنا الخاصة بالتحريض على العنف. نتيجة لذلك، ووفقاً لنظام الإنذارات طويل الأمد لدينا، تُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع الفيديو الجديدة أو البث المباشر لمدة 7 أيام على الأقل – قابلة للتمديد".

كما قال موقع يوتيوب أيضاً إنه سيتخذ خطوة إضافية تتمثل في تعطيل التعليقات الموجودة أسفل مقاطع الفيديو على قناة ترامب.

وبموجب سياسات يوتيوب، سيؤدي الحصول على مخالفة ثانية إلى تعليق الحساب لمدة أسبوعين وستؤدي 3 مخالفات إلى حظر دائم للحساب.