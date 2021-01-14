السعودية تقر توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء عن توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100٪، وذلك بقصر العمل على السعوديين.

وقال وزير النقل السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح بن ناصر الجاسر، إن القرار اتخذ لتعزيز فرص عمل السعوديين، بعد أن حققوا نجاحات في المجال الذي تدنت به نسبة العاملين الأجانب إلى 4٪ فقط.

كما أضاف الجاسر أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز فرص عمل السعوديين والسعوديات في هذا النشاط، أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل المركبة الخاصة.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الجاسر أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "لدعم السعوديين بما نسبته 40٪ من الدخل بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة".