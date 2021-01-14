"سناب شات" تحظر الرئيس دونالد ترامب بشكل دائم من على منصتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت شركة "سناب شات" يوم الأربعاء إنها حظرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم من على منصتها.

وقال متحدث باسم "سناب شات" في بيان: "أعلنا الأسبوع الماضي تعليق حساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب لأجل غير مسمى، وقمنا بتقييم الإجراء طويل المدى الذي يصب في مصلحة مجتمع سناب شات. حرصاً على السلامة العامة، واستناداً إلى محاولاته نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لإرشاداتنا، اتخذنا قراراً بإغلاق حسابه نهائياً".

وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى والحسابات المثيرة للفتنة أو الحد منها في أعقاب أعمال الشغب في الكونغرس الأمريكي، وقبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل، مع التركيز بشكل خاص على ما يجب فعله بشأن الحسابات المرتبطة بالرئيس.

وقالت "فيسبوك" الأسبوع الماضي إنها ستمنع حساب ترامب من النشر لما تبقى على الأقل من فترة ولايته في المنصب وربما "إلى أجل غير مسمى".

كما أغلق موقع "تويتر"، وهو منصة ترامب المفضلة على الإنترنت، حسابه في البداية لتحريضه على التمرد العنيف في مبنى الكابيتول الأمريكي. وغرّد ترامب مرتين إضافيتين قبل أن يقرر "تويتر" أن يوقف حسابه بشكل دائم.

كذلك موقع "يوتيوب"، الذي قال يوم الثلاثاء إنه سيعلق قناة ترامب لمدة أسبوع على الأقل، وربما لفترة أطول، بعد أن تعرضت قناته للحظر بموجب سياسات المنصة.