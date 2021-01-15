وزير الاستثمار السعودي يعلن افتتاح أكبر متاجر هواوي خارج الصين بالمملكة

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
وزير الاستثمار السعودي يعلن افتتاح أكبر متاجر هواوي خارج الصين بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، إطلاق شركة هواوي أكبر متجر لها خارج الصين.

وقال الفالح، في تغريدة له عبر موقع تويتر: "أنا مسرور لإعلان عواوي إطلاق أكبر متجر لها خارج الصين في منطقة واجهة الرياض".

واعتبر الفالح ان اتفاقية هواوي مع شركة كادن السعودية للاستثمار تعد ركنا مهمًا آخر في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تفاهم مع هواوي، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات، ضمن مذكرات تفاهم أخرى جرى توقيعها مع مزودي تقنيات الاتصال، مثل أريكسون ونوكيا.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.