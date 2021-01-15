نشر الخميس ، 14 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، إطلاق شركة هواوي أكبر متجر لها خارج الصين.

وقال الفالح، في تغريدة له عبر موقع تويتر: "أنا مسرور لإعلان عواوي إطلاق أكبر متجر لها خارج الصين في منطقة واجهة الرياض".

واعتبر الفالح ان اتفاقية هواوي مع شركة كادن السعودية للاستثمار تعد ركنا مهمًا آخر في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

I am delighted with @Huawei’s announcement of launching its largest flagship store outside of China in Riyadh @RiyadhFront . Huawei’s agreement with @KadenInvest is yet another significant milestone in Huawei’s investment journey in Saudi Arabia. #InvestSaudi https://t.co/uAvMozWwWz

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تفاهم مع هواوي، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات، ضمن مذكرات تفاهم أخرى جرى توقيعها مع مزودي تقنيات الاتصال، مثل أريكسون ونوكيا.