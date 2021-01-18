الحكم بسجن وريث شركة سامسونغ سنتين ونصف.. إليكم كم تأثر سعر السهم

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)—أصدرت محكمة سيؤول العليا في كوريا الجنوبية، الاثنين، حكمها بسجن لي جاي-يونغ وريث شركة سامسونغ التي تعتبر إحدى أكبر الشركات التكنولوجية في العالم لمدة سنتين ونصف السنة.

وأصدر القضاء الكوري الجنوبي حكمه هذا بعد أن وجد لي جاي-يونغ مذنبا في تهم الابتزاز والرشوة، الأمر الذي مستقبل قيادة الشركة في حالة شك.

ويذكر أن لي جاي- يونغ وجد مذنبا العام 2017 بنهم الرشوة وقضايا فساد أخرى وحكم عليه بالسجن لـ5 سنوات حينها، إلا أنه خرج بعد نحو عام من قضاء فترة محكوميته وتقديم محاميه بطلبات استئناف.

وبأعقاب هذا الإعلان هبطت أسهم شركة سامسونغ (SSNLF) بنسبة 3.8%، ويمكن للي جاي-يونغ استئناف هذا الحكم إلا أنه لا توجد معلومات إن كان ينوي القيام بذلك حتى كتابة هذا التقرير.