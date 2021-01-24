نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، استراتيجيته الممتدة للخمسة الأعوام المُقبلة، الرامية إلى تجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال (تريليون دولار).

وقال ولي العهد السعودي، في لقطات مصورة نشرتها الحكومة، إن الصندوق يستهدف "تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، و7.5 تريليون ريال في 2030".

وأضاف ولي العهد السعودية إلى أن الصندوق السيادي يخطط لضخ استثمارات جديدة يبلغ مجموعها في السنوات العشر المقبلة 3 تريليون ريال (حوالي 800 مليار دولار).

وأوضح أن الصندوق "سيضخ ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة في غضون 5 سنوات، قائلا إن الصندوق "ليس ذراعاً استثمارياً للمملكة العربية السعودية فحسب، بل محركاً أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف".

وذكر ولي العهد السعودي أن الصندوق ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وقال ولي العهد إن استراتيجية الصندوق تسعى إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، التي كشف عنها للمرة الأولى في 2016.

#ولي_العهد : لقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاستنا في عام 2015 مما أدى إلى وضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات https://t.co/8jXGPPU6Lf