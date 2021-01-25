"جوديفا" ستغلق أو تبيع جميع متاجرها في الولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة "جوديفا" للشوكولاتة الفاخرة أنها ستغلق أو تبيع جميع متاجرها التقليدية وعددها 128 في أمريكا الشمالية، حيث ستستكمل عمليات الإغلاق والمبيعات بنهاية مارس/ آذار المقبل.

وستبقي "جوديفا" متاجرها مفتوحة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والصين الكبرى. ولم تكشف الشركة عن معلومات حول عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم بسبب الإغلاق.

قبل أقل من عامين، كانت "جوديفا" تخطط لتوسع هائل من خلال الدخول في أعمال المقاهي، حيث افتتحت شركة الشوكولاتة أول مقهى لها في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك في أبريل/ نيسان من العام 2019، كما أعلنت أنها تخطط لافتتاح 10 مقاهي أخرى في نيويورك وأكثر من 400 مقهى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وكان ذلك جزءاً من خطة لافتتاح 2000 مقهى جديد حول العالم.

ولكن هذه الخطة لم تثمر كلياً، إذ تعتمد "جوديفا" بشكل كبير على حركة المرور في مراكز التسوق، والتي تراجعت بشكل كبير حتى قبل تفشي الوباء. وتعد مبيعات متجر الشوكولاتة مدفوعة إلى حد كبير بعمليات الشراء والمشتريات عبر الإنترنت من خلال بقالة "جوديفا"، النادي وشركاء التجزئة.

ويأتي قرار التغيير في الشركة في وقت أثرت به جائحة كورونا على العشرات من الشركات ذات الأداء الضعيف، لا سيما الأعمال التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم ومتاجر التسوق والشركات التي تعتمد على التسوق غير المخطط له وتجار التجزئة الفاخرة.