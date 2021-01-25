دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأحد أمراً ملكياً يعفي محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، من منصبه.

وذكر الأمر الملكي أنه تم تعيين فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك في منصب محافظ البنك المركزي، "بمرتبة وزير" بحسب ما ذكره بيتن وكالة الأنباء السعودية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستلم فيها المبارك منصب محافظ البنك المركزي، إذ أنه شغل بين العام 2011 و2016 منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي عدّل اسمها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كجزء من نظام بنك مركزي جديد أقره مجلس الوزراء السعودي، لتصبح بذلك "البنك المركزي السعودي"، مع الاحتفاظ بالتسمية المختصرة "ساما".

وعيّن الخليفي بحسب الأمر الملكي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بعد أن كان قد شغل منصب محافظ البنك المركزي منذ العام 2016.