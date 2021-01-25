نشر الاثنين ، 25 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حققت أكبر 500 شركة في العالم إيرادات بلغ مجموعها 33.3 ترليون دولار، وأرباح بلغت 2.1 ترليون دولار في العام 2019، وفقاً لتقديرات "فورتشن غلوبال 500".

وتضمنت القائمة للعام 2019، 6 شركات نفط مملوكة للدولة، تعد اليوم من بين أكبر شركات النفط عالمياً.

وتصنف القائمة الشركات حسب إجمالي إيراداتها للسنوات المالية الخاصة بها المنتهية في أو قبل 31 مارس/ آذار من العام 2020.

وتصدرت الصين قائمة أكبر شركات النفط المملوكة للدولة، حيث جاءت "سينوبك" في المركز الأول، لتتبعها "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" في المركز الثاني على القائمة، بمجموع إيرادات بلغ 407 مليون دولار و379 مليون دولار على التوالي.

كما جاءت "أرامكو السعودية" في المرتبة الثالثة على قائمة أكبر شركات النفط بحسب ترتيب "فورتشن" بمجموع إيرادات تخطى 329 مليون دولار.

تعرّفوا في الإنفوغرافيك أعلاه إلى أكبر شركات النفط المملوكة للدولة في العالم ومجموع إيرادتها في العام 2019: