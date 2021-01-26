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لندن المملكة المتحدة (CNN) – هدد مسؤولون في الاتحاد الأوربي شركات تصنيع اللقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" باتخاذ إجراءات قانونية وفرض ضوابط على تصدير الجرعات المنتجة في الكتلة وسط تأخر تسليم اللقاحات الذي قد يبطئ من تعافي الاتحاد من الوباء.

ووفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن "أسترازينيكا" من تقديم عدد جرعات لقاحها التي وعدت بها ما يعرض خطط التلقيح الحكومية للخطر. وتأتي هذه الأنباء بعد أن قالت شركة "فايزر" إنها سلّمت جرعات لقاح عددها أقل مما كان متوقعاً الأسبوع الماضي.

وأعربت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، يوم الاثنين عن استيائها من المحادثات مع "أسترازينيكا"، حيث قالت إن الشركة المصنعة للأدوية "تعتزم توفير جرعات أقل بكثير في الأسابيع المقبلة مما أعلن عنه وتم الاتفاق عليه"، مشيرة إلى أن المحادثات ستستمر.

بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي إن أوروبا "استثمرت المليارات للمساعدة في تطوير أول لقاحات كوفيد 19 في العالم، لمصلحة عالمية حقيقية. والآن يجب على الشركات أن تسلم. يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم".

وستضطر دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت على اللقاحات لكبح جماح الأزمة الصحية وتحفيز اقتصاداتها إلى تعديل خططها.

وقال نائب وزير الصحة الإيطالي، بييرباولو سيليري، لقناة راي 1 التلفزيونية يوم الأحد، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً سيتم تطعيمهم بعد 4 أسابيع من الموعد المخطط له نتيجة للتأخيرات، مضيفاً: "بحلول الخريف يمكننا تطعيم ما يصل إلى 45 مليون إيطالي، لكنني لا أؤمن بهذه الشركات. أريد أن أرى اللقاحات". وقد هددت إيطاليا باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الأدوية.

وقد طلب الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، والتي يمكن الموافقة عليها للاستخدام في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية.

من جهتها، قالت الشركة إن مشكلة في التصنيع عرقلت الإنتاج، مضيفة في بيان: "رغم عدم وجود تأخير مجدول لبدء شحنات لقاحنا، في حالة حصولنا على الموافقة في أوروبا، فإن الأحجام الأولية ستكون أقل مما كان متوقعاً لها في الأصل بسبب انخفاض الإنتاج في موقع تصنيع ضمن سلسلة التوريد الأوروبية الخاصة بنا. سنقوم بتزويد الاتحاد الأوروبي بعشرات الملايين من الجرعات في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، حيث نواصل زيادة أحجام الإنتاج".

كما قالت شركة "فايزر" الأمريكية في 15 يناير/ كانون الثاني إنها ستقدم جرعات أقل مما خطط له الأسبوع الماضي بينما قامت بتحديث منشآتها التصنيعية في بورس، بلجيكا.

وقالت شركة الأدوية إنها ستظل قادرة على تلبية أهداف الربع الأول، ونتيجة للتغييرات في مصنعها في بلجيكا ستكون قادرة على إنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية العام 2021، أي أعلى بـ1.3 مليار جرعة مما كان قد خطط له سابقاَ.

وقالت شركة "فايزر" يوم الاثنين إنها ستعود إلى جدول تسليمها الأصلي للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقد طالبت الحكومات الأوروبية بإجابات، مشيرة إلى أن نجاح جهود التطعيم يعتمد على القطاع الخاص.

ويشعر خبراء سلاسل التوريد بقلق أكبر تجاه الأخبار الواردة من "أسترازينيكا"، نظراً لالتزام الشركة الأخيرة بزيادة الإنتاج قريباً. كما أن لقاح "أسترازينيكا"، الذي تم تطويره مع جامعة "أكسفورد"، يعد توزيعه أسهل أيضاً لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة أعلى من لقاح "فايزر".

وقال بوراك قزاز، أستاذ إدارة سلسلة التوريد في جامعة "سيراكيوز"، إن التأخير لمدة أسبوع أو أسبوعين "ليس مشكلة كبيرة". رغم أنه "يتفهم كلياً أن التأخير قد يكلف الأرواح". كما أضاف أن نطاق المشكلات التي تواجه "أسترازينيكا"، والتي تبدو أكثر خطورة، ستتضح في الأسابيع المقبلة.