بسبب أخطاء أمنية.. آبل تحث العملاء على تحديث أنظمة التشغيل "على الفور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حثت "آبل" مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" على تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهم على الفور لإصلاح أخطاء أمنية قد تكون استغلت من قبل قراصنة.

وقالت الشركة على صفحة الدعم الخاصة بها على الإنترنت إن 3 ثغرات أمنية "ربما قد تم استغلالها بشكل نشط". ولم تكشف "آبل" عن الكثير من التفاصيل حول الأخطاء، مشيرة إلى أنها "لا تفصح عن مشكلات الأمن أو تناقشها أو تؤكدها حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر تصحيحات أو إصدارات جديدة".

وتعد المشكلة رابطاً في سلسلة استغلال، ما يعني أن المتسلل سيحتاج إلى استغلال المزيد من الأخطاء حتى يتمكن من تنفيذ العملية بالكامل. وامتنعت الشركة عن التعليق على أي هجمات.

وقامت الشركة بإطلاق إصلاحات الأمان يوم الثلاثاء كجزء من نظام تشغيلها الجديد iOS14.4، والذي يتضمن أيضاً إصلاحات لتأخر لوحة المفاتيح ويسمح للكاميرا بقراءة رموز الاستجابة السريعة الأصغر.

وقالت شركة "آبل" إن مشكلتين أمنيتين تنبعان من "ويب كيت"، وهو محرك تصفح مفتوح المصدر تستخدمه متصفحات "سافاري" ونظام التشغيل iOS. وقالت الشركة في ملاحظات وصف النظام الجديد: "قد يتمكن متسلل عن بعد من التسبب في تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية".

وتفتخر "آبل" بأمان أجهزتها، ولكنها ليست محصنة ضد الثغرات كلياً. في العام الماضي، وجد باحثو "غوغل" العديد من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على رموز تسمح للقراصنة بالتسلل بهدوء إلى أجهزة "آيفون". وفي الوقت نفسه، كشف خطأ في نظام تشغيل iOS13 عن تفاصيل جهات الاتصال المخزنة في أجهزة "آيفون" دون الحاجة إلى رمز مرور أو تعريف بيومتري، وهي مشكلة لم تتناولها الشركة علناً إلا بعد عدة أشهر من الإبلاغ عنها لأول مرة.