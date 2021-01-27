مارثا ستيوارت تطلق خط منتجات لطعام الكلاب المصنوع من القنب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تريد مارثا ستيوارت مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة عبر تهدئة كلابهم اللطيفة، إذ أعلنت خبيرة أسلوب الحياة عن خط منتجات جديد من طعام الكلاب، يحتوي على مادة الكانابيديول، CBD، أحد مركبات القنب.

ويشمل خط ستيوارت الجديد من أغذية الكانابيديول للحيوانات الأليفة قطع المضغ الصغيرة و3 أنواع زيوت مختلفة، بما في ذلك زيوت العافية والهدوء والتنقل، بنكهات مختلفة مثل الدجاج والتوت البري، وفقاً لبيان صحفي من شريك ستيورات، "كانوبي غروث".

ويتراوح سعر قطع المضغ من 20 دولاراً إلى 25 دولاراً حسب حجم الكلب، في حين تباع زجاجة الزيت مقابل 40 دولاراً لزجاجة حجمها 600 ميليغرام.

وقد أعلنت ستيوارت عن خط منتجات القنب الخاصة بها، والذي يتضمن أطعمة الحيوانات الأليفة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، نتيجة شراكة مع "كانوبي غروث"، شركة القنب الكندية المدعومة بمليارات الدولارات من شركة "كونستيليشن براندز". وانضمت ستيورات إلى "كانوبي" كمستشارة في أوائل العام 2019 بهدف تطوير منتجات القنب للبشر والحيوانات الأليفة بعد أن عرّفها صديقها "سنوب دوغ" على مؤسس "كانوبي". وتنتج "كانوبي" منتجات القنب لـ"سنوب دوغ" تحت اسم العلامة التجارية "ليفز باي سنوب".

وقالت ستيوارت في بيان صحفي إنه "مثلما يمكن للقنب أن يدعم صحة الإنسان، فقد ثبت أنه يحسن نوعية الحياة للحيوانات الأليفة أيضاً".

وتتميز عبوة المنتج على صور لكلاب من نوع "تشاو تشاو" و"بولدوغ فرنسية"، وهو خيار تصميم مستوحى من حيوانات ستيوارت الأليفة.

وقد ارتفع الطلب على الحيوانات الأليفة خلال الوباء، بينما يعمل ملايين الأشخاص من المنزل ويبحثون عن الرفقة في وقت التباعد الاجتماعي.

ويعد قطاع الـCBD، صناعة مزدهرة في الولايات المتحدة، حيث قُدر السوق الإجمالي لمنتجات الكانابيديول للحيوانات الأليفة بنحو 426 مليون دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز مليار دولار بحلول العام 2024، وفقاً لشركة بيانات الصناعة "برايتفيلد غروب".