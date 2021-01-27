السعودية: السماح بإصدار إقامات العمل وتجديدها كل 3 أشهر مع استثناءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في جلسته التي عقدت عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي.

ونص القرار وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل (ثلاثة) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".

وفي الجلسة التي ترأسها العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرر مجلس الوزراء "تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج"، وفقا للوكالة السعودية.

كما قرر المجلس "تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج".