دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يوم الأحد، حمل صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" 143 قمراً صناعياً إلى المدار في مهمة مشاركة، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأكبر عدد أقمار صناعية تطلق من صاروخ واحد.

وكانت مهمة "ترانسبورتر 1" التابعة لشركة "سبيس إكس" هي الأولى في برنامج مشاركة الرحلات الجديد الذي أعلنت عنه الشركة في العام 2019. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها ستخصص "جدول زمني منتظم" لإطلاق صاروخ "فالكون 9" الخاص بها لنقل مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة، "بدلاً من التركيز على حمولة أساسية واحدة كبيرة".

ويعد صاروخ "فالكون 9" أول صاروخ مداري قادر على إعادة الطيران والاستخدام لأكثر من مرة، وقد صُمم لنقل الأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض وما بعده. وتسمح ميزة قابلية إعادة استخدام "فالكون 9" لسبيس إكس بتعديل أغلى أجزاء الصاروخ، ما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء.

فماذا تعرفون بعد عن الصاروخ الذي أكمل حتى الآن 105 عمليات الإطلاق و66 عملية هبوط؟

تعرّفوا أكثر إلى صاروخ "فالكون 9" من شركة سبيس إكس في الإنفوغرافيك أعلاه: