دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "آبل" يوم الأربعاء عن إجمالي الإيرادات فصلية بلغت 111.4 مليار دولار، أي أعلى بكثير من الـ103.3 مليار دولار التي توقعها محللو وول ستريت سابقاً.

وقد سجلت آبل أرباحاً قدرها 16.8 دولاراً لكل سهم مخفف، بزيادة قدرها 35٪ عن ذات الفترة من العام السابق.

كما كانت مبيعات هاتف "آيفون" أيضاً أفضل من المتوقع، حيث نمت أكثر من 17٪ على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 65.6 مليار دولار، مقارنة بـ59.8 مليار دولار توقعها المحللون سابقاً. وكان قد قال المسؤولون التنفيذيون في شركة "آبل" في الربع الماضي إنهم يتوقعون نمواً بنسبة رقم واحد في مبيعات "آيفون" خلال ربع ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في مكالمة مع المحللين يوم الأربعاء إن إجمالي قاعدة أجهزة "آيفون" المستخدمة النشطة في جميع أنحاء العالم تجاوزت الآن مليار هاتف، "مدفوعة بالطلب القوي على هاتف آيفون 12".

ولكن، رغم النتائج القوية، انخفض سهم آبل بأكثر من 2٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

وكتب محللو "مورغان ستانلي" في مذكرة للمستثمرين الأسبوع الماضي، قبل صدور التقرير: "من وجهة نظرنا، كان هاتف آيفون 12 هو أنجح إطلاق منتج لشركة آبل في السنوات الـ5 الماضية".

كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.205 دولار للسهم الواحد، يتم دفعها في 11 فبراير/ شباط للمساهمين المسجلين اعتباراً من إغلاق العمل في 8 فبراير/ شباط.

ويأتي التقرير في الوقت الذي استمرت فيه أسهم "آبل" في الارتفاع إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة. وقد وصلت قيمتها السوقية هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي فوق 2.4 ترليون دولار.

وقال لوكا مايستري، المدير المالي لشركة "آبل" في بيان: "كان أداء أعمالنا في ربع ديسمبر/ كانون الأول مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في كل فئة من فئات المنتجات، ما أدى إلى تحقيق أعلى سجلات إيرادات على الإطلاق في كل قطاع من القطاعات الجغرافية لدينا وأعلى مستوى على الإطلاق لقاعدة الأجهزة النشطة المثبتة لدينا".