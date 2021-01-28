محمد بن سلمان: هناك طروحات لأسهم أرامكو السعودية في السنوات المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس إن هناك طروحات لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة.

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي خلال حديثه في جلسة مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، السيناتور ماتيو رينزي، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث قال إن الطروحات ستحدث كجزء من خطة البلاد لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخها داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة السعوديين.

كما أضاف ولي العهد السعودي تعليقاً على خطة المملكة لرفع أصول الصندوق السيادي من 400 مليار دولار إلى 1.1 ترليون دولار أنه هناك موارد أو مصادر أخرى ستعزز من أصول صندوق الاستثمارات العامة، من بينها "عشرات الأصول العقارية التي يبلغ تقييمها الدفتري في صندوق الاستثمارات العامة صفر. وعندما تضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه ما سيرفعه إلى ما يزيد عن 1.5 ترليون ريال".

كما أضاف الأمير بن سلمان أن أحد الموارد الأخرى هي مشاريع الخصخصة الضخمة التي ستحول أموالها إلى الصندوق، ما سيعزز قيمة أصوله، فضلاً عن النمو الطبيعي لأرباح الصندوق وإعادة استثمارها، الأمر الذي سيساهم في وصول أصول الصندوق إلى 1.1 ترليون دولار في السنوات الـ5 القادمة، على حد قوله.