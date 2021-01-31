مستثمر يبلغ من العمر 10 سنوات يجني آلاف الدولارات من أسهم "غيم ستوب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان جايدن كار أحد المساهمين في "غيم ستوب" قبل فترة طويلة من جنون الشراء الأخير الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة بشكل كبير.. ولكن الآن، حقق المستثمر البالغ من العمر 10 أعوام أموال بلغت حوالي 3200 دولار في غضون أيام.

تقول والدته، نينا كار، في حديث مع CNN إنها اشترت لجايدن 10 أسهم من أسهم الشركة في العام 2019 كهدية لابنها بمناسبة عيد الكوانزا، لأنها أرادت تعليمه عن الاستثمار. وكان يحب جايدن، والذي هو طالب في الصف الخامس ألعاب الفيديو، لذا كانت أسهم الشركة اختياراً طبيعياً بالنسبة لنينا.

تقول نينا: "كنا دائماً هناك منذ عامين، نشتري ألعاب فيديو مختلفة. ففكرت في نفسي، يمكنني أن أهديه أسهماً في غيم ستوب وأعطيه شيئاً ملموساً للاحتفاظ به وبهذه الطريقة يمكنه تقديرها".

اشترت نينا الأسهم بحوالي 60 دولاراً وطبعت شهادة أسهم، قامت بتأطيرها ولفها كهدية. يقول جايدن إنه فرح كثيراً بعد أن حصل على أسهم في إحدى الشركات التي غالباً ما يستخدمها.

منذ ذلك الحين، كان يتابع جايدن أحياناً سعر السهم من أجل المتعة، لكنه قال إن والدته علمته التفكير في الأمر على أنه استثمار طويل الأجل.

وقد ارتفع سهم "غيم ستوب" بأكثر من 1500٪ هذا العام، حيث دفعت المكاسب إلى حد كبير بمجموعة من المستثمرين في "ريديت"، الذين يشترون الأسهم لإيذاء البائعين على المكشوف وصناديق التحوط التي راهنت على انخفاض السهم.

وكانت كار مستثمرة نشطة منذ حوالي 5 سنوات وقامت بإعداد تنبيه على هاتفها لتتبع سعر السهم. في صباح يوم الأربعاء، رأت أن سعر السهم قد وصل إلى 350 دولاراً وكان يرتفع وينخفض بشكل كبير.

عند الاستشارة مع ابنها حول ما أراد فعله، قال لها جايدن إنه يريد بيع أسهمه "لأنني أعرف أنه يمكن أن يهبط سعرها في غضون ثوان". ثم باع أسهمه مقابل 320 دولاراً للسهم الواحد، ليحقق ما بلغ مجموعه 3200 دولار تقريباً.

وقد قام جايدن بادخار 2000 دولار مما حققه في حساب التوفير الخاص به، في حين يخطط للاستثمار بـ1000 دولار، حيث قال إنه يرغب في شراء أسهم في "مايكروسوفت" و"روبلوكس"، وهي شركة ألعاب شهيرة على الإنترنت تستعد للاكتتاب العام.