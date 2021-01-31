نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

الدكتور أنتوني فاوتشي يناقش كيف يمكن لمتغيرات كورونا أن تؤثر على اللقاحات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دبي تشكيل تحالف لوجستي سيتكفل بالتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأحد.

وسيتكفل التحالف الذي شكلت قوامه شركة طيران الإمارات وشركة "DP World" للوجستيات ومطارات دبي وشركة مصنعة للأدوية وغيرها من الهيئات الحكومية، بتوزيع 2 مليار لقاح مضاد لكورونا.

وأكد البيان أن التركيز سيكون على الأسواق النامية، حيث ضُربت شعوب تلك الدول بقوة نتيجة الجائحة، وحيث واجهت عملية نقل الأدوية واللوجستيات المتعلقة بها تحديات عدة".

من جانبه، علق رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات ولهيئة الطيران المدني في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على هذه الخطوة قائلا: "نحن الآن على أعتاب لحظة تاريخية مع إطلاق لقاحات جائحة كوفيد-19، التي عطّلت مختلف أوجه الحياة في جميع أنحاء العالم. وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة العالم في توزيع اللقاحات"، حسب تعبيره.

نحن الآن على أعتاب لحظة تاريخية مع إطلاق لقاحات جائحة كوفيد-19، التي عطّلت مختلف أوجه الحياة في جميع أنحاء العالم. وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة العالم في توزيع اللقاحات @HHShkMohd @Emirates @DubaiAirports @DPWorldUAE @IHC_UAE

يذكر أن الإمارات وزعت حتى 31 يناير/كانون ثاني أكثر من 3 ملايين جرعة للقاح المضاد لكورونا في الوقت الذي يشهد فيه عدد الإصابات اليومية ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء الجائحة.