نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يبدو أن هوس "ريديت" طال أيضاً سوق المعادن الثمينة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 8.5٪ فوق 29 دولاراً مساء يوم الأحد، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر، بينما حذرت مواقع بيع المعدن العملاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على السبائك والعملات الفضية.

ويمثل الارتفاع قوة مجموعة أسرت وول ستريت وماين ستريت في الآونة الأخيرة، وهي "WallStreetBets"، إذ رفع منتدى "ريديت" سعر أسهم "غيم ستوب" و"AMC" وغيرها من الأسهم، التي تم بيعها بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وسحق بعض صناديق التحوط التي راهنت ضد تلك الأسهم. وتعرض تطبيق التداول المجاني "روبين هود" لانتقادات شديدة بعد تقييد التداولات على سهم "غيم ستوب" وغيرها من الشركات.

ووضع الأشخاص في مجموعة "WallStreetBets" أنظارهم على الفضة وصندوق iShares Silver Trust ETF الأسبوع الماضي، بينما اقترح البعض أنها قد تكون وسيلة لإلحاق الضرر بالبنوك الكبرى التي يعتقدون أنها تخفض الأسعار بشكل مصطنع.

وكتب أحد مستخدمي "WallStreetBets"، أن iShares Silver Trust ETF سوف يدمر أكبر البنوك، وليس فقط بعض صناديق التحوط الصغيرة"، في حين زعم آخر أن "جي بي مورغان تشيس" كان "يقمع المعادن لفترة طويلة".

كما أشار العديد من المستخدمين إلى أن "جي بي مورغان" دفعت غرامة قياسية قدرها 920 مليون دولار العام الماضي لتسوية قضية اتهمتها أنها تورطت في التلاعب بتداول العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن الثمينة وكذلك سندات الخزانة.