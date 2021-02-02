بايدن يعيد فرض الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم من الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إبقاء الرسوم الجمركية بنسبة 10٪ على واردات الألومنيوم من الإمارات، في خطوة تعكس قرار الرئيس السابق دونالد ترامب باستثناء الإمارات من الرسوم.

وكان قد أعلن ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سيعفي دولة الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10٪ فرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، حيث كان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال بايدن في القرار الذي نشره البيت الأبيض بشأن تعديل واردات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة إنه يرى "من الضروري والملائم في ضوء مصالح أمننا القومي أن نحافظ في هذا الوقت على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألومنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

كما أضاف بايدن أنه يعتقد أن "الأدلة المتاحة تشير إلى أن الواردات من الإمارات قد تستمر في إزاحة الإنتاج المحلي، وبالتالي تهدد بالإضرار بأمننا القومي".

وكانت قد أوقفت إدارة بايدن الأسبوع الماضي مؤقتاً مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لأنها تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

ورد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، على الإعلان مؤكداً أن وقف مبيعات الأسلحة كان خطوة "متوقعة" وأن بلاده ستعمل "عن كثب مع إدارة بايدن حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وكما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. وتحديدا حزمة F-35 (طائرات مقاتلة) وهي أكثر بكثير من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك".