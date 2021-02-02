نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت "فورد" و"غوغل" عن شراكة استراتيجية مدتها 6 سنوات ستتعاون الشركتان من خلالها على تقنيات جديدة لتثبيت نظام التشغيل "آندرويد" من "غوغل" كنظام أساسي في شاشات المعلومات والترفيه في ملايين سيارات وشاحنات "فورد" و"لينكولن" بدءاً من العام 2023.

وسيمكن نظام التشغيل "آندرويد" السائقين من الوصول إلى خرائط "غوغل" للتنقل داخل السيارة ومساعد "غوغل" الصوتي للتعامل مع الأوامر الصوتية في السيارة دون استخدام هاتف "آندرويد".

وتأتي سيارات "فورد" مع نظام "سينك" الخاص بها منذ العام 2007. وليس من الواضح ما إذا كانت شركة "فورد" ستستمر في استخدام اسم "سينك" على هذا النظام الجديد.

بدءاً من العام 2023، ستبدأ سيارات "فورد" أيضاً في تقديم إصدار داخل السيارة من متجر "غوغل بلاي" لتنزيل تطبيقات لأشياء مثل الموسيقى والكتب الصوتية والبودكاست.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون "غوغل" أيضاً المزود المفضل لشركة "فورد" لتخزين البيانات السحابية، بحسب ما قال مسؤولون تنفيذيون من "فورد" و"غوغل".

كما ستستخدم فورد قدرات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات من "غوغل" لتحسين تفسير البيانات التي تجمعها من المركبات وعملياتها الخاصة لتحسين أشياء مثل خدمة العملاء والتصنيع والتسويق.

وكانت قد أعلنت شركة "جنرال موتورز" مؤخراً عن ترتيب مماثل مع شركة "مايكروسوفت"، حيث ستكون "مايكروسوفت" هي مزودة خدمة التخزين السحابي لشركة "جنرال موتورز" و"كروز"، شركة السيارات المستقلة التي تمتلكها.

ولم تحدد "فورد" و"غوغل" ما إذا كانت أنظمة الحوسبة السحابية من "غوغل" ستستخدم للمركبات ذاتية القيادة، كما هو الحال في صفقة "جنرال موتورز" و"مايكروسوفت".

ولم تكشف الشركات عن الشروط المالية للشراكة.

وتعد هذه أول شراكة واسعة النطاق لـ"غوغل" مع شركة تصنيع سيارات، رغم أن "فولفو" والمركبة الكهربائية "بوليستار" تستخدمان نظام التشغيل "آندرويد" في بعض سياراتهما، مع وجود خطط للمزيد في المستقبل.