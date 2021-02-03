نيوويرك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة "فايزر" يوم الثلاثاء إنها تتوقع تحقيق إيرادات تقارب 15 مليار دولار من لقاح فيروس كورونا هذا العام.

وكان تقرير أرباح "فايزر" للربع الرابع هو الأول منذ أن حصل لقاح كوفيد-19 التابع للشركة على إذن للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أول لقاح يحصل على هذه الموافقة.

منذ ذلك الحين، بدأ اللقاح، الذي طُور بالشراكة مع شركة "بيو إن تيك" الألمانية، في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

وساهم اللقاح بحوالي 154 مليون دولار في المبيعات خلال الربع الرابع. وقالت الشركة إن توقعات "فايزر" للإيرادات من اللقاح في العام 2021 تتضمن الجرعات المتوقع تسليمها بموجب عقود حالية ويمكن تحديثها مع تنفيذ العقود الجديدة، ما يشير إلى أن الإيرادات قد تكون أكبر.

كما أضافت الشركة أن المرضى سيحتاجون على الأرجح إلى تلقي تعزيزات منتظمة من اللقاح "للحفاظ على الاستجابة المناعية ومواجهة السلالات المتغيرة الناشئة"، ما يعني استمرار الإيرادات من المنتج بعد هذا العام.

وأعلنت شركة "فايزر" عن شحنها 65 مليون جرعة حتى الآن، منها 29 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة. وتتوقع الشركة أن تكون قد سلمت 200 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية مايو/ أيار، لتصل إلى الرقم قبل شهرين من التزامها التعاقدي.

وتقول "فايزر" إنها يمكنها أن تنتج ما مجموعه ملياري جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام 2021، بناء على التوسع في منشآتها الحالية و"على إضافة المزيد من الموردين والشركات المصنعة للعقود"، رغم أنها غير متأكدة مما إذا كانت ستبيع بالفعل كل هذه الجرعات.

ووقعت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" مؤخراً على ملء وتعبئة أكثر من 100 مليون قارورة من لقاح "فايزر" هذا العام في محاولة لتلبية الطلب الهائل على اللقاحات، بينما يستمر الوباء في اجتياح الكثير من العالم.

ورفعت الشركة توجيه أرباحها الإجمالية لعام 2021 إلى ما بين 3.10 دولار و3.20 دولار للسهم الواحد، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى مساهمات الإيرادات المتوقعة من اللقاح.

وسجلت شركة "فايزر" إيرادات ربع سنوية بلغت حوالي 11.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 12٪ عن نفس الفترة من العام السابق، حيث تجاوزت توقعات محللي وول ستريت بقليل. كما بلغت ربحية السهم 0.42 دولار، ما يعد أقل من توقعات وول ستريت. وانخفض سهم الشركة بنحو 3٪ في التعاملات المبكرة الثلاثاء.