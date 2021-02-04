إيلون موسك يعترف بأن سيارات "تسلا" تعاني من مشاكل في الجودة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- انتقد العديد من المختصين شركة "تسلا" لقضايا متعلقة بجودة سيارتها من طراز "موديل 3" منذ سنوات عدة.. ولكن اليوم، لأول مرة، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، بأن أشد منتقديه كان على حق.

في أوائل العام 2018، أصدر المستشار الهندسي ساندي مونرو، الذي يقوم بتفكيك وإعادة هندسة السيارات لتقييم جودتها، تقييماً قاسياً لسيارة "موديل 3"، مشيراً إلى "عيوب قد نراها في سيارة كيا في تسعينيات القرن الماضي".

وأشار مونرو آنذاك إلى تناقضات مثل فجوات غير المتساوية بين الألواح الخارجية ومشاكل في وظيفة الطلاء، حيث قال لموقع "أوتو لاين": "لا أستطيع أن أتخيل كيف أطلقوا هذه".

أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة؟ موسك، والذي غالباً ما يغضب من النقد ولا يتقبله بشكل جيد، وافق على ما قاله مونرو.

وقال موسك لمونرو في مقابلة بثت يوم الثلاثاء على قناة يوتيوب وبرنامج البودكاست "مونرو لايف": "اعتقدت أن انتقاداتك كانت دقيقة".

في المقابلة، اعترف موسك أيضاً أنه قد لا يكون من الجيد شراء سيارة "تسلا" خلال فترة تطوير نموذج جديد. وجاء نقد مونرو للسيارة عندما كانت تسلا لا تزال تكافح لتحقيق أهداف الإنتاج المبكرة لسيارة "موديل 3".

ويعتبر اعتراف موسك بمثابة تحذير كبير نظراً إلى أن الشركة تستعد لبدء إنتاج شاحنة "سايبر تراك" في أواخر هذا العام، كما من المقرر افتتاح مصانع جديدة لـ"تسلا" خارج أوستن وتكساس وبرلين بألمانيا.

وقال ماسك إن الأصدقاء يسألونه: "متى يجب أن أشتري سيارة تسلا؟، فيجيبهم: "حسناً، إما أن تشتريها في البداية أو عندما يصل الإنتاج إلى حالة مستقرة. أثناء منحدر الإنتاج هذا، من الصعب جداً أن تكون في وضع التسلق العمودي والحصول على كل التفاصيل بشكل صحيح".

كما سأل مونرو موسك أيضاً عن مشاكل مراقبة الجودة مؤخراً، حيث اشترى سيارة موديل 3 من العام 2021 أواخر العام الماضي، وقارنها بسيارة من ذات الطراز اشتراها شخص آخر بعد شهر، ولاحظ تحسناً كبيراً.

قال مونرو: "في نهاية اليوم، كانت سيارة هذا الرجل رائعة ... جيدة كما يمكن لأي شخص أن يتخيل. أنا فقط لا أفهم. بنيت سيارتي هذا الشهر، ثم سيارته في الشهر المقبل. سيارتي كان بها العديد من المشاكل، وسيارته كانت مثالية".

ورد موسك إن "تسلا" واصلت إحراز تقدم حتى مؤخراً في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة تجد مشكلات بسرعة أكبر مع استمرار تسارع وتيرة الإنتاج.

كما تطرق موسك أيضاً إلى بعض التحديات الأخرى التي واجهتها الشركة سابقاً. بعد أن أشاد مونرو بالمقاعد الموجودة في سيارة "موديل 3" باعتبارها أكثر المقاعد راحة التي شهدها في أي سيارة، رد موسك بأنه اعتاد سابقاً الإشارة إلى المقعد في سيارة "موديل S" المبكرة، وهي أحد أولى سيارات الشركة، على أنها "مسنداً حجرياً".