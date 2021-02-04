السعودية.. تطبيق توكلنا يوضح ببيان سبب حدوث انقطاعات بالخدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إدارة تطبيق "توكلنا" وهو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، توضيحا حول سبب حدوث انقطاعات في الخدمة.

بيان توضيحي https://t.co/IPzX9bInUD

وقال التطبيق في بيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر: "تطبيق توكلنا يواجه حاليا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.."

وأضاف التطبيق في بيانه: "تشكر إدارة تطبيق توكلنا جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

وخلص البيان: "تأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص".