مصر.. إصدار عملات نقدية جديدة لتكريم الفرق الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات المصرية، إصدار 15 مليون قطعة عملة نقدية معدنية تحمل شعار الفرق الطبية المصرية وذلك تكريما لجهودها في مواجهة جائجة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية، ذاكرة: "وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية في ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.."

أوضح الوزير وفقا للبيان أن "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تُوثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض في ذاكرة الأمة، من خلال طرح ١٠ ملايين قطعة من فئة الجنيه، و٥ ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشًا تحمل شعار فرق مصر الطبية؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة".

وأكد الوزير على أن "الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية".

أضاف الوزير أنه "تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب الامتياز، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا".