دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، انتهاء عطله الفني وعودته للعمل بكفاءة.

وقالت إدارة التطبيق في بيان، الجمعة، إنه تم "الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين".

بيان إعلامي https://t.co/8V7oJQPy7t

وأضاف البيان أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، مُشيرًا إلى أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من التطبيق في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم الدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية.

وقال بيان "توكلنا" إنه "سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى".

وشكرت إدارة التطبيق مستخدميه على تفهمهم للعطل التقني، لافتة أنه حدث جراء عمليات الدخول المرتفعة إليه.

وذكر التطبيق أن مجموع العمليات المنفذة عبره وصلت إلى ما يزيد عن 250 مليون عملية في اليوم الواحد، "وهو رقم ضخم جدًّا لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية".

وأُطلق تطبيق "توكلنا" 11 مايو/أيار الماضي. ويستخدمه حاليًا نحو 12.5 مليون مستخدم، حسبما تقول إداراته.