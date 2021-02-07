هذه الشركة ستدفع لكل موظف يحصل على لقاح كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انضمت شركة "كروغر" إلى قائمة متزايدة من سلاسل متاجر البقالة الأمريكية الكبيرة التي تقدم حوافز للموظفين الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة أن موظفيها سيحصلون على 100 دولار لمرة واحدة إذا أظهروا دليلاً على أنهم تلقوا الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة للقاح كورونا.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية يمكنهم الحصول على الحوافز إذا أخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة.

وقال الدكتور مارك واتكينز، كبير المسؤولين الطبيين في "كروغر" في البيان: "نعلم أن الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح كورونا وفي استمرارنا ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعناها في متاجرنا ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد. نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره".

وتدير شركة "كروغر" متاجر بقالة تحت عدد من الأسماء في 35 ولاية أمريكية. كما قالت الشركة إنها ستنفق أيضاً 50 مليون دولار إضافية لشكر ومكافأة موظفيها، بما في ذلك رصيد متجر بقيمة 100 دولار وألف نقطة لموظفي البقالة الأمامية وسلسلة التوريد والتصنيع والصيدلية ومركز الاتصال.

وقد أعطي ما مجموعه 36،819،212 جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط 7 أيام 1.3 مليون جرعة في اليوم، وفقاً للبيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.