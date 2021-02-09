ميشيل أوباما تتعاون مع "نتفليكس" لإطلاق برنامج طبخ للأطفال

نيويورك، الولايات الأمريكية المتحدة (CNN) – ستظهر السيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، في برنامج طبخ يتمحور حول الأطفال على منصة بث البرامج "نتفليكس".

بالإضافة إلى ظهورها في البرنامج، ستكون أوباما أيضاً منتجة تنفيذية في برنامج "Waffles + Mochi"، والذي سيكون متاحاً للبث ابتداءً من 16 مارس/ آذار.

ويضم البرنامج الموجه لجمهور أصغر سناً، دميتين تحملان اسم "وافلز" و"موتشي"، بينما ستظهر أوباما في البرنامج على أنها مالكة متجر "سوبرماركت"، حيث سيتتبع البرنامج رحلة الثنائي وهما يحاولان أن يصبحا طهاة.

وقالت "نتفليكس" في بيان وصف مقدمة البرنامج: "بمساعدة الوجوه الجديدة الودودة مثل مالكة السوبر ماركت، السيدة أوباما، وعربة التسوق الطائرة السحرية كدليل لهما، ينطلق وافلز وموتشي في مهمة البحث عن مكونات عالمية، حيث سيسافران إلى المطابخ والمطاعم والمزارع والمنازل في جميع أنحاء العالم، لطهي الوصفات باستخدام مكونات يومية إلى جانب طهاة مشهورين ومنزليين وأطفال ومشاهير".

ويعد هذا البرنامج واحداً من بين العديد من المشاريع الإعلامية للسيدة الأولى السابقة، إذ أن فيلمها الوثائقي "بيكومنغ" يعرض حالياً على "نتفليكس"، كما قامت في العام 2020، بإطلاق برنامج "بودكاست" جديد. وتتمتع شركة باراك وميشيل أوباما، "هاير غراوند برودكشنز"، بصفقة إنتاج متعددة السنوات مع "نتفليكس".