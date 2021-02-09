بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "مسبار الأمل" الإماراتية بعد وصولها إلى مدار كوكب المريخ يوم الثلاثاء بطريقة استثنائية، مقتبسة من قصيدة للشاعر أبو الطيب المتنبي.

ونشرت "ناسا" من خلال صفحة مركبة "بيرسيفيرينس روفر" المتجهة إلى المريخ والتابعة للوكالة، تغريدة موجهة لمهمة "مسبار الأمل" كتبت فيها: "تهانينا على وصولك إلى المريخ! كما قال الشاعر المتنبي: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُوم، فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ".

وردّت مهمة "مسبار الأمل" على ناسا في تغريدة كتبت فيها: "ألهمت وكالة ناسا ملايين الشباب حول العالم على مر العقود. وبينما يسعدنا أن نكون قد وصلنا إلى كوكب المريخ، نشعر بالتواضع عندما نفكر في أن مركبة بيرسيفيرينسس ستنضم إلينا قريباً، وسنجد أنفسنا في حضور شراكة رفيعة كهذه. كل التوفيق!"

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ (If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) https://t.co/HvSsRHumzr

وقد وصل "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ يوم الثلاثاء في أول بعثة عربية وخامس بعثة عالمية إلى الكوكب الأحمر.

وتعد مهمة "مسبار الأمل" أول مهمة تصل مدار المريخ من بين 3 مهمات أطلقت في يوليو/ تموز الماضي، من بينها مركبة "بيرسيفيرينس" التابعة لناسا، ومهمة "تيانوين 1" الصينية.

ومن المتوقع أن تصل مركبة "بيرسيفيرينس" في 18 فبراير/ شباط، في حين ستصل "تيانوين 1" في 10 فبراير/ شباط.