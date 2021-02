Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ (If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) https://t.co/HvSsRHumzr