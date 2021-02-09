دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت اليوم الثلاثاء 9 فبراير/ شباط، أول بعثة من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي إلى مدار كوكب المريخ بسلام.

وقال رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، المحطة الأرضية لـ"مسبار الأمل"، في بث مباشر على الهواء: " نعلن للشعب الإماراتي وللأمتين العربية والإسلامية، نجاح الإمارات في دخول مدار كوكب المريخ".

ومع إنجاز المهمة بسلام، أصبحت الإمارات الدولة الخامسة في التاريخ والأولى عربياً التي تصل إلى الكوكب الأحمر. ومن المتوقع أن يلتقط المسبار أول صورة كاملة لغلاف المريخ، حيث ستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضاً.

وكان قد بدأ المسبار عملية حرق الوقود قبل حوالي 30 دقيقة من وصوله إلى المريخ، وذلك بهدف الإبطاء من سرعته من 121 ألف كيلومتر بالساعة إلى حوالي 18 ألف كيلومتر بالساعة.

وتواجد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة في مركز قيادة المسبار، حيث هنّأ الشيخ محمد بن زايد بلاده بالحدث التاريخي قائلاً: "نبارك للإمارات قيادة وشعباً هذه الفرحة التي لا توصف بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به.. رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ زايد وفريق عمل مسبار الأمل يتوجها اليوم".

وتعد مهمة "مسبار الأمل" واحدة من بين المهمات الـ3 التي تم إطلاقها من الأرض في يوليو/ تموز الماضي، من بينها مركبة "بيرسيفيرينس" التابعة لناسا، ومهمة "تيانوين 1" الصينية.

وسيقوم مسبار الأمل بالدوران حول الكوكب، بينما سيدور "تيانوين 1" حول الكوكب ويهبط عليه، في حين ستهبط "بيرسيفيرينس" على المريخ.

وكانت قد أطلقت جميع البعثات الـ3 في نفس الوقت تقريباً بسبب المحاذاة بين المريخ والأرض على نفس الجانب من الشمس، ما يجعل الرحلة إلى المريخ أكثر كفاءة.

وبينما يعد "مسبار الأمل" أولى تلك البعثات التي ستصل إلى المريخ، من المتوقع أن يصل "تيانوين 1" في 10 فبراير/ شباط و"بيرسيفيرينس" في 18 فبراير/ شباط.