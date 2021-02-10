شركة "فولكسفاغن" تستكشف تصنيع السيارات الطائرة في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تدرس شركة "فولكسفاغن" فكرة تصنيع السيارات الطائرة في الصين، لتصبح أحدث شركة لصناعة السيارات تستكشف إمكانيات السفر الجوي الشخصي.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في بيان يوم الثلاثاء إن "التنقل العمودي" يمكن أن يكون الخطوة التالية بعد تقنية القيادة الذاتية، مضيفة: "لذلك نحن نبحث في المفاهيم المحتملة والشركاء في دراسة محتملة في الصين لتحديد إمكانية تصنيع هذا النهج".

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، وهي أيضاً أكبر عميل منفرد لشركة "فولكسفاغن". وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تقوم فيه شركة صناعة السيارات الألمانية بدفعة كبيرة نحو السيارات الكهربائية، حيث قدمت أكثر من 3 أضعاف عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات العام الماضي مقارنة بما قدمته في 2019، في حين ارتفعت عمليات التسليم للسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 175٪ لتصل إلى 190،500 وحدة.

ولكن، تطرح فكرة "التنقل العمودي" العديد من العقبات مقارنة بالتنقل الكهربائي، بما في ذلك تساؤلات حول السلامة والموثوقية، إذ ستحتاج المركبات الطائرة إلى العمل في أجواء مزدحمة، بالقرب من الطائرات الصغيرة بدون طيار والطائرات التقليدية، كما ستحتاج أيضاً إلى إطار تنظيمي قد يستغرق تأسيسه سنوات.

وفي مقابلة نُشرت على موقع "لينكد إن" يوم الثلاثاء، قال رئيس شركة "فولكسفاغن" الصين، ستيفان ولينشتاين، لرئيس مجلس الإدارة، هيربرت ديس، إن الشركة تخطط أيضاً لتطوير طائرة بدون طيار يمكن ترخيصها، ما سيساعدها على المشاركة في السوق المستقبلية للتنقل الفردي "الذي يتطلب مساحة في الهواء وليس في الشوارع".

وبهذا، تنضم "فولكسفاغن" إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تستكشف إمكانات المركبات الطائرة، بعد أن كانت قد كشفت "أوبر" و"هيونداي" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الشهر الماضي عن خطط لتاكسي كهربائي طائر.