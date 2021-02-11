تويتر: حظر ترامب سيكون بشكل دائم حتى إذا ترشح للرئاسة مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المدير المالي لشركة "تويتر"، يوم الأربعاء، إنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة مجدداً إلى منصة "تويتر" حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز.

ورداً على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان يمكن استعادة امتيازات ترامب في التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال نيد سيغال إن حظر ترامب سيكون بشكل دائم.

وقال سيغال: "الطريقة التي تعمل بها سياساتنا، عندما تتم إزالتك من المنصة، تتم إزالتك من المنصة، سواء كنت معلقاً، أو مديراً مالياً، أو شخصية عامة سابقة أو رسمية حالياً. تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالته من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة".

ويأتي البيان وسط محاكمة عزل ترامب في الكونغرس، حيث إذا تمت تبرئته، فلن يُمنع ترامب من الترشح مجدداً للرئاسة أو أي منصب فيدرالي آخر.

واتخذت "تويتر" خطوة غير مسبوقة بحظر ترامب الشهر الماضي بعد أن اقتحم بعض أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع "تويتر" إنه سيعلق حساب ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وجاء قرار "تويتر" بحظر ترامب وسط موجة من الإجراءات التي اتخذتها شركات التكنولوجيا الأخرى ضد حساباته، بما في ذلك قرار "فيسبوك" بمنع ترامب من النشر على المنصة "إلى أجل غير مسمى" وقرار "يوتيوب" بالبدء في تقييد قناة ترامب.