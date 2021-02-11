شركة "أوبر" تتكبد خسائر قدرها 6.8 مليار دولار في العام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة "أوبر" عن خسائر بلغت 6.8 مليار دولار في العام 2020.

وتمثل خسارة العام بأكمله، التي أبلغت عنها "أوبر" جنباً إلى جنب مع نتائج الربع الرابع يوم الأربعاء، انخفاضاً كبيراً عن الـ 8.5 مليار دولار التي خسرتها في العام 2019.

وقد باعت "أوبر" خلال العام مشاريع مكلفة، وخفضت عدد الموظفين وركزت على ما وصفه رئيسها التنفيذي سابقاً بـ"النمو المربح".

وأعلنت الشركة عن خسائر قدرها 968 مليون دولار للأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2020، بما في ذلك 236 مليون دولار في نفقات التعويضات القائمة على الأسهم، بانخفاض بلغ حوالي 1.1 مليار دولار عن العام السابق.

وقال المدير المالي للشركة، "نيلسون تشاي" في بيان إن "أوبر" "ما زالت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الربحية في عام 2021".

وقالت "أوبر" إنها تهدف إلى تحقيق الربحية على أساس معدل قبل نهاية هذا العام. ومثل "ليفت" التي أعلنت عن نتائجها للربع الرابع يوم الثلاثاء، شهدت "أوبر" بعض التحسن عن الربع الثالث من العام الماضي ولكنها لا تزال تعاني من انخفاض في الإيرادات بسبب تأثير الوباء المستمر على أعمالها في خدمة "رايدز". وسجلت "أوبر" إيرادات بلغت 3.2 مليار دولار للربع الرابع، بانخفاض بنسبة 16٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

وواصلت "أوبر" الاعتماد على أعمالها التجارية "إيتس"، وهي خدمة توصيل الطعام التابعة لها، والتي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 224٪، لتصل إلى 1.4 مليار دولار في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق. وبلغت عائدات "رايدز" 1.5 مليار دولار ، بانخفاض قدره 52٪ عن العام السابق.