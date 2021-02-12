دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت منظمة الطيران المدني الدولية مؤخراً تقريراً توضح فيه آثار تفشي جائحة فيروس كورونا على الطيران المدني والآثار الاقتصادية التي ترتبت عليها في العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد أثرت جائحة كورونا على حركة الركاب عالمياً لعام 2020 مقارنة بمستويات 2019، حيث أظهر التقرير انخفاضاً إجمالياً بنسبة 50٪ في عدد المقاعد التي تقدمها شركات الطيران، فضلاً عن انخفاض إجمالي أعداد المسافرين بنسبة 60٪. كما بلغت خسارة إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركات الطيران حوالي 371 مليار دولار، بحسب التقرير.

وعلى صعيد حركة الركاب المحلية، انخفض إجمالي المقاعد المتوفرة على الخطوط الجوية بنسبة 38٪، بينما انخفض إجمالي عدد الركاب بحوالي 50٪.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه تقارن حركة مرور الركاب العالمية خلال فترة جائحة كورونا في العام 2020 مع ما سبقها من أحداث عالمية أخرى.