دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر رجل الأعمال السعودي، سليمان الراجحي، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الجمعة.

أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة #دواجن_الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين #بأيد_أمينة https://t.co/MgUXaeUWnf

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو له نشر على حساب دجاج الوطنية الذي يشغل الراجحي منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، بتعليق: "أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة، وقرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين".

وقال الراجحي في مقطع الفيديو المنشور، بتاريخ الـ10 من فبراير/ شباط الجاري مخاطبا مجموعة من النساء: "أنتم الأساس وأنتم القدوة وأنتم كل شيء ولكن نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة قصدنا إن شاء الله أنكم تخدموا فيها البلاد والعباد.."

وأضاف: "هذا المشروع ليس مشروعنا حنا هذا المشروع ليس للراجحي، المشروع لكم أنتم، منكم ولكم نحن المؤسسين مجمعين أفكار، ولكن الحمل الثقيل لكم أنتم وعليكم أنتم والله يعينكم ويوفقنا واياكم ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الله.."