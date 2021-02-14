جاك دورسي وجاي زي يطلقان صندوقاً لجعل بيتكوين "عملة الإنترنت"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لا تزال الأنظار موجهة على عملة "بيتكوين" المشفرة، إذ أعلن مغني الراب جاي زي والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي عن تأسيسهما صندوق تنمية لعملة "بيتكوين"، من شأنه أن يجعلها "عملة الإنترنت".

وقام دورسي بالإعلان عن الأخبار عبر تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة، حيث كتب أنهم يتلقون طلبات لتولي مناصب في الصندوق الذي سيركز على أفريقيا والهند.

ووعد دورسي بأن الصندوق لن يكون له "أي توصيات" من جهته أو من جاي زي، وأن الشركاء يبحثون عن 3 أعضاء لتولي مجلس الإدارة.

ويستثمر دورسي وجاي زي 500 بيتكوين في المشروع، أي ما يعادل حوالي 23 مليون دولار.

ويتعامل دورسي في عملة بيتكوين منذ مدة، حيث اشترت شركته الأخرى، "سكوير"، 4،709 بيتكوين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، أي ما كان يعادل 50 مليون دولار آنذاك. وفي العام 2018، سمحت الشركة لتطبيقها "كاش آب" للدفع عبر الهاتف المحمول دعم تداول البيتكوين، حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب مصرفي. وفي العام 2019، أطلقت "سكوير كريبتو"، والتي تمنح منحاً لمطوري ومصممي البيتكوين.

كما قال مسؤول تنفيذي في "تويتر" هذا الأسبوع خلال مقابلة إن الشركة تراجع الاستخدامات الجديدة الأخرى للعملة الرقمية، بما في ذلك رواتب الموظفين.