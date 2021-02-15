إيلون موسك يدعو فلاديمير بوتين لمحادثة على منصة "Clubhouse"

قيمته تصل مليار دولار في أقل من عام.. ما هو تطبيق Clubhouse؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يريد إيلون موسك إجراء محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطبيقه المفضل الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي: "Clubhouse".

ووجه الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" يوم السبت تغريدة للحساب الرسمي للكرملين على "تويتر" يستفسر فيها عمّا إذا كان الرئيس الروسي يرغب بالانضمام إليه في محادثة على التطبيق الصوتي فقط.

وكتب موسك في تغريدته: "هل ترغب في الانضمام إليّ لإجراء محادثة على Clubhouse؟" ثم أعقبها بتغريدة أخرى باللغة الروسية كتب فيها: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث إليك".

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?

ولم يرد الكرملين على طلب موسك حتى الآن. ومن غير الواضح ما إذا كان هناك اهتمام من جهة بوتين للتحدث مع ملياردير التكنولوجيا. ولم يرد مكتب الرئاسة في الكرملين على الفور على طلب للتعليق.

ولا يعد بوتين الشخصية العامة الوحيدة التي دعاها موسك للدردشة، إذ غرد ماسك مؤخراً أنه من المقرر أن يظهر على المنصة هو ومغني الراب الملياردير كانييه ويست، إلّا أنه لم يعلن بعد عن أي تواريخ لجلسة اجتماع الثنائي على منصة "Clubhouse".

وتأتي خطوة موسك بعد فترة وجيزة من ظهور الرئيس التنفيذي لأول مرة على تطبيق المحادثة الاجتماعية الشهير والذي يمكن دخوله عبر دعوة خاصة فقط. وتضمنت محادثة موسك على التطبيق مواضيع مختلفة من صور "الميم" المضحكة، إلى العملات المشفرة، وحتى مناقشة مفاجئة مع الرئيس التنفيذي لشركة "روبين هود"، فلاد تينيف، بعد جنون "غيم ستوب" الأخير.