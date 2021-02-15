نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاغن"، هربرت ديس، إن شركة "آبل" لا تخيفه، رغم أن شركة التكنولوجيا تعمل حالياً على سيارة كهربائية.

وقال ديس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إن "صناعة السيارات ليست قطاعاً تقنياً نموذجياً يمكنك الاستحواذ عليه بضربة واحدة. آبل لن تستطيع ذلك بين عشية وضحاها".

وقد تكهن مراقبو الصناعة لسنوات عدة بأن شركة "آبل" ستطلق سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة. وقد ظهرت هذه الأحاديث مجدداً في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، عندما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها أن شركة "آبل" تخطط لإنتاج سيارة ركاب بحلول العام 2024.

وفي أبريل/ نيسان من العام 2017، تلقت شركة "آبل" تصريحاً من إدارة السيارات في كاليفورنيا لاختبار المركبات ذاتية القيادة هناك.

وكتب محللو "مورغان ستانلي" في مذكرة إلى المستثمرين في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020: "هناك الكثير مما يحدث في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والتقنيات المتصلة. ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لأهم شركة في العالم لتلعب دورها في سوق التنقل العالمي البالغ 10 ترليون دولار".

كما تطمح "فولكسفاغن" أيضاً لأن تصبح قوة مهيمنة في مجال السيارات الكهربائية، إذ باعت شركة السيارات 231،600 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية في العام 2020، وفقاً للأرقام التي نشرتها في يناير/ كانون الثاني.

ورغم أن هذا الرقم يعد أقل من نصف عدد المبيعات التي حققتها "تسلا" العام الماضي، إلا أنه يمثل زيادة بنسبة 214٪ عن العام السابق، ويُظهر أن صناعة السيارات الضخمة في ألمانيا بدأت في تحدي الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.

لهذا السبب، يقول ديس: "عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع آبل، نحن لسنا خائفين".

يذكر أنه حتى مع تزايد التكهنات، التزمت "آبل" الصمت بشأن طموحها المتعلقة بالسيارات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى شريك لسيارة iCar.